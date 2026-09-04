Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hülya Debreli, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa’da Küre Sokak’ta Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.O.O.’nun tasarrufunda yaklaşık 350 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının uyuşturucuyu 400 gram olarak Lefkoşa’da bir şahıstan bin 500 euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını söyledi.

Polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, M.O.O.’nun soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.