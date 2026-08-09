Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 804 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan toplam 402 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 44 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 159’unu yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ünü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ünü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’ini sigortasız araç kullanmak oluşturdu.

Denetimlerde ayrıca 3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan, 9 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 1 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 30 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bunun yanı sıra 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, 1 sürücü trafik ışıklarına riayet etmemekten, 3 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 2 sürücü koruyucu başlık takmadan araç kullanmaktan, 1 sürücü ışık nizamlarına uymamaktan, 3 sürücü işletme izinsiz araç kullanmaktan ve 1 sürücü polisin dur emrine uymamaktan rapor edildi.

Denetimlerde 140 sürücü hakkında ise diğer trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.