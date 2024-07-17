Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, Onur TURAN (E-44) 432 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZVS 195 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan KC 904 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZVS 195 plakalı araç sürücüsü Onur TURAN aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.