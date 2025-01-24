“KKTC’ye ithali yasaklanmış mal ithali, gümrüksüz mal tasarrufu "suçlarından tutuklanan Ali Emre Deliceırmak’a 1 milyon TL para cezası kesildi.

Gönyeli'de 20 Ocak 2025 tarihinde Deliceırmak'a ait Gönyeli adresindeki ikametgahta yapılan aramada 343 adet likit, 171 adet elektronik sigara filtresi ve 258 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare alındı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Deliceırmak'ın evinde ele geçirilen ve piyasa değeri 436 bin 490 TL olan 258 adet elektronik nargile (puf), 343 adet elektronik nargile likidi ve 171 adet elektronik nargile filtresi için 1 milyon TL para cezası kesildi.

Deliceırmak, Lefkoşa Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından kesilen 1 milyon TL para cezasını ödemeyi kabul etti.

Para cezasının kesilmesinin ardından ele geçirilen malların tamamı gümrük idaresince müsadere edildi. Özellikle son dönemlerde ortaokul ve lise öğrencilerine yasa dışı yollardan satılmaya çalışılan, ülkeye girişi ve kullanımı yasak olan ürünlerle ilgili gümrük ve polis ekipleri amansız bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda operasyonların süreceği belirtildi.