1982’den beri KKTC’nin efsane yarışmalarından ilki olan Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026, 11 tescilli Bay Kuzey Kıbrıs ve Miss Kuzey Kıbrıs’tan oluşan jürisiyle gerçekleştirildi.

Yarışmanın jürisinde; Ceyda Tatlı, Eda Alisinanoğlu, Esra Batunlu, Tuğçe Erdönmez, Günay Mimar, Mehmet Vahip Ağazade, Süleyman Mullahasan, Arseven Dağer, Azra Kızılbora, Kemal Ağın ve Mehmet Günkut yer aldı.

Yaklaşık 70 gencin başvurduğu, elemeye katılan 40 gencin ise ilk 3 derece için yarıştığı YILIN GENÇLERİ 2026 Finali’nde;

YILIN GENÇ KIZI 2026, 16 yaşında GMTMK öğrencisi NİLAY POLAT seçildi.

2. LOVELY ELLA RAZI, 18 yaşında, LYL mezunu,

3. MELİSSA KÜPELİ, 17 yaşında, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi olarak dereceleri paylaştılar.

YILIN GENÇ ERKEĞİ 2026 ise 15 yaşında LTL öğrencisi BERAT SÖZER seçildi.

2. HASAN CEM KASAP, 19 yaşında, DAÜ öğrencisi,

3. BURKAY AYAZ DAŞ, 16 yaşında, LYL öğrencisi olarak dereceleri paylaştılar.

Bülent Günkut’un 44 yıllık Efsane Gençlik Yarışması’nda gençler sahneye iki ayrı kıyafetle çıktılar.

DAB SAM Dans Grubu, Rimini-İtalya derecelerinin ardından “Time” ve “Polka” adlı iki dansını GENÇLİK 44. FİNALİ’nde de başarıyla sundu.

Festival sunucusu Ayşe Karaca’nın, duayen Bülent Günkut’a sunumlarda başarıyla eşlik etmesi gecenin gözden kaçmayan detaylarından biri oldu.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Bülent Günkut’a ve geceye katkı koyanlara plaket ve belgelerini düzenlenen törenle takdim etti.

Çok kalabalık bir davetli topluluğu, Başkan Ceyhun Kırok ve eşi Nermin Kırok ile birlikte 44. Yılın Gençleri Yarışması’nı alkışlarla izledi.