Güzelyurt Polis Karakolunda görevli polis, olguları aktardı. Polis memuru, 1.08.2026 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Doğancı'da sakin zanlının birlikte yaşadığı kendisinden yaşça büyük olan nişanlısı ayni adreste sakin C.F(48) ile ikametgahları içerisinde çocuğunu yanına alma konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kadının başına elleri ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, kadının korunmak için kendisini yatak odasına kilitlenmesine müteakip zanlının kapıyı zorladığı sırda içeri girmesinden korkan kadının 4 metre yükseklikteki pencere camından ağladığını kaydetti. Polis, zanlının müştekinin bel kemiğinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep olup vahim bedensel zarara uğrattığını belirti.

Polis müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, müştekinin ortopedi servisinde tedavi altında bulunduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti mahkeme, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.