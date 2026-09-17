GÜLGÜN SÜT 49. KUZEY KIBRIS RALLİSİ, ÜÇ GÜN BOYUNCA KUZEY KIBRIS’IN FARKLI ETAPLARINDA BÜYÜK BİR MÜCADELEYE SAHNE OLDU. RALLİNİN İLK VE SON SÜPER SEYİRCİ ETAPLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN NEU EVENT PARK, SPORCULARI VE MOTOR SPORU TUTKUNLARINI ÜÇ GÜN BOYUNCA RALLİ HEYECANINDA BULUŞTURDU.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), Basel Holding ana sponsorluğunda düzenlediği 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı yarışı Gülgün Süt 49. Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı. 18 ekibin mücadele ettiği üç günlük organizasyonda NEU Event Park; start heyecanından Süper Seyirci Etaplarına, final mücadelesinden ödül törenine kadar rallinin önemli buluşma noktası oldu.

11 Eylül Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen start seremonisinin ardından ralli heyecanı NEU Event Park’a taşındı. Drift ve pist araçlarının gösterileriyle başlayan programın ardından ekipler Gülgün Süt Süper Seyirci Etabı’nda (SSS) ilk kez zamana karşı mücadele etti.

ÜÇ GÜNLÜK MÜCADELE NEU EVENT PARK’TA TAMAMLANDI

İlk günün ardından ekipler cumartesi günü Şirinevler, pazar günü ise Yılmazköy, Kanlıköy ve yenilenen Plümer etaplarında mücadele etti. Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde koşulan zorlu etapların ardından ekipler, rallinin finali için yeniden NEU Event Park’a döndü. Genel klasmanı belirleyen son Gülgün Süt Süper Seyirci Etabı’nın tamamlanmasıyla üç günlük mücadele sona erdi.

ZAFER ŞÜKÜROĞLU–TOPCUOĞLU’NUN

18 ekibin start aldığı rallide 10 ekip finiş görmeyi başarırken, Carlot-Bezdikian Rally Team’den Hüseyin Şüküroğlu–Kemal Topcuoğlu ikilisi, 53 dakika 53.5 saniyelik toplam derecesiyle Gülgün Süt 49. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin kazananı oldu.

Beşok Racing Team’den İlker Beşok–Şeref Karaoğlan, 55 dakika 07.3 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı alırken, Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk–Hüseyin Çocuk ikilisi 59 dakika 29.9 saniyelik derecesiyle genel klasmanı üçüncü tamamladı.

ÖMER YILDIZ KUPASI’NDA YARKINER–ÖZYILDIZ BİRİNCİ

Büyük Ralli ile birlikte Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası da sonuçlandı. Bilgimer Racing Team’den Hüseyin Yarkıner–Tonguç Özyıldız ikilisi birinci olurken, Biricik Rally Team’den Hakan Biricik–Mehmet Bayraktar ikinci, Celebçi Motorsport’tan Mehmet Kaplan–Çağlar Barut üçüncü sırada yer aldı.

Sınıf 2’de Hüseyin Şüküroğlu–Kemal Topcuoğlu, Sınıf R’de İlker Beşok–Şeref Karaoğlan, Sınıf 1’de Hüseyin Yarkıner–Tonguç Özyıldız, Sınıf 4’te ise Remzi Hürkol–Barış Hürkol birinciliği elde etti.

NEU EVENT PARK MOTOR SPORLARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Drift NEU Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Gülgün Süt 49. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ardından yaptığı değerlendirmede, NEU Event Park’ın farklı motor sporları branşlarını aynı merkezde buluşturan yapısıyla Kuzey Kıbrıs’ta önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi.

Motor sporlarının uzun yıllardır hayatının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Haskasap, “Yıllarca direksiyon başında yaşadığım heyecanı bugün NEU Event Park’ta sporcularımızla ve motor sporu tutkunlarıyla paylaşmak benim için çok özel. Her organizasyonda tribünlerde daha fazla insanı, özellikle gençleri ve çocukları görmek, motor sporlarına duyulan ilginin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Bu tablo bize mutluluk verdiği kadar, bu sporun geleceği adına taşıdığımız sorumluluğu da artırıyor” dedi.

NEU Event Park’ın motor sporlarının ihtiyaçları gözetilerek oluşturulduğunu vurgulayan Haskasap, “Bir organizasyonun başarısını yalnızca parkurdaki mücadeleyle değerlendirmiyoruz. Sporcuların güvenliği kadar, seyircinin yarışı hangi koşullarda izlediği de bizim için önemli. Bu nedenle güvenli seyir noktaları ve oturma alanlarının yanı sıra yiyecek-içecek imkanları ve çocuk oyun alanlarıyla ailelerin gün boyunca rahatça vakit geçirebileceği bir yapı oluşturduk. Motor sporlarını, seyircinin yalnızca izlediği değil, atmosferini bütünüyle yaşayabildiği bir organizasyon kültürüyle buluşturduk” ifadelerini kullandı.

Drift, gymkhana, pist yarışları ve rallinin NEU Event Park çatısı altında buluşmasının önemine de dikkat çeken Haskasap, sözlerini şöyle sürdürdü: “NEU Event Park bugün motor sporlarının farklı branşlarını, sporcularını ve seyircilerini aynı merkezde bir araya getiriyor. Bunun en değerli sonuçlarından biri, motor sporları kültürünün yeni nesillere taşınmasıdır. Bugün ailesiyle buraya gelen, yarış otomobillerini yakından gören ve bu atmosferi yaşayan bir çocuğun yarın bu sporun sporcusu ya da takipçisi olması, oluşturduğumuz yapının gerçek karşılığıdır. 49. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde gördüğümüz ilgi de bize bunu bir kez daha gösterdi. NEU Event Park’ta yalnızca yarışlara ev sahipliği yapmıyoruz; Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının geleceğine kalıcı bir alan açıyoruz”dedi.

KUPALAR NEU EVENT PARK’TA SAHİPLERİNİ BULDU

Gülgün Süt 49. Kuzey Kıbrıs Rallisi, final etabının ardından NEU Event Park’ta gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren ekiplere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, eski ralli şampiyonu Enver Haskasap, Gülgün Süt Mamülleri direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Mustafa Betmezoğlu, Fatoş Betmezoğlu, Mehmet Betmezoğlu ve Halil Betmezoğlu ile Hasan Kahraman ve Akile Kahraman takdim etti.