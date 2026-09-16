Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında 2026 yılı 49’uncu Dönem 5’inci Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarıyla ilgili duyuru yaptı.

Duyuruya göre, Asteğmen ve Çavuş aday adaylığına 25 Eylül Cuma güne kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 28 Eylül Pazartesi günü 08.30 - 16.00 saatleri arasında Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde yapılacak.

Adayların yoklamaya KKTC kimlik kartı, doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için TC kimlik kartı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, son 2 ay içinde alınmış karakter belgesi, mezuniyet belgesi, varsa sürüş ehliyeti, ikametgâh, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu ile sağlık problemi olanlar için ilgili raporlarla birlikte katılması gerektiği belirtildi.

Duyuruda, radyo, televizyon ve basın yoluyla yapılan açıklamaların Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yazılı tebligat hükmünde olduğu vurgulanarak, meşru mazereti olmaksızın yoklamaya katılmayanların yoklama kaçağı sayılacağı ve haklarında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Yükümlülerin duyuru metnine ve detaylı bilgilere mucahit.gov.ct.tr adresinden, [email protected] e-posta adresinden ayrıca Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'ne ait 0392 612 6523 / 0392 612 6524 / 0392 612 6525 / 0392 612 6526 / 0392 612 6527 / 0392 612 6528 / 0392 612 6529) numaralarından ulaşılabileceği kaydedildi.