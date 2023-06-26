Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatleri arasında Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarına elektrik verilemeyecek.