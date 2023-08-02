Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuru yemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken, görevliler "Yok artık ya, havlulardan tut elmalara kadar. Bir de havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir, kayısı böyle bir rezillik görmedim" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kadın turistin ise sık sık "restoran, restoran" dediği ve açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.