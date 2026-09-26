Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, olayın 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldiğini söyledi.

Polis, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’ta sakin A.W.M.’nin kullanımındaki TNB 829 plakalı araçta arama yapıldığını belirtti.

Aramada, 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polis, zanlıdan söz konusu maddelerle ilgili izahat istendiğinde, uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’taki bir konumdan aldığını, Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen bir konuma bırakmak üzere 500 Euro karşılığında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, uyuşturucu maddeleri kimden aldığının araştırılacağını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, huzurundaki şahadeti değerlendirerek A.W.M.’nin soruşturma amacıyla 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.