Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldiği organizasyon saat 4'te başlad.

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti.

Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı.

Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösteriliyor.

58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı.

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.

Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.