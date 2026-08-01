Minareliköy ve Haspolat'ta gerçekleştirilen polis denetimlerinde, KKTC'de ikamet izinsiz bulundukları belirlenen 6 yabancı uyruklu kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Buğra Ceren, mahkemede verdiği ifadede, 31 Temmuz 2026 tarihinde yapılan kontrollerde zanlıların ülkede yasal izinleri olmadan ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polisin tespitine göre zanlılardan A.M. 70 gün, T.K. 91 gün, S.İ. 70 gün, M.R.İ. bin 85 gün, M.R. 2 bin 699 gün ve K.Ş. ise 121 gündür KKTC'de izinsiz olarak bulunuyordu.

Polis, zanlıların tutuklandığını, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli soruşturmanın yapılacağını, ülkede kalış nedenlerinin araştırılacağını ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

"Patron çalışma izni çıkarmadı"

Mahkemede söz alan zanlılar ise çeşitli işlerde çalıştıklarını ifade etti. Çoğu, çalışma izinlerinin süresinin dolduğunu ve işverenlerinin yeni çalışma izni çıkarmasını beklediklerini söyledi.

Uzun süredir kaçak durumda bulunan iki zanlı ise işverenlerinin çalışma izinlerini yenilemediğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.