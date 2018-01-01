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6 yaşında motosiklet ile dünya turu

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Kariyerlerini bir süre ara veren Romanyalı çift, ilginç bir Avrupa tatiline imza atmış, 4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşındaki kızları da eşlik etmişti. Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan başa kat etti. Şimdi 6 yaşında olan kız ailesi sayesiden motosiklet ile dünya turu yapmış oldu.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Kariyerlerine bir süre ara veren Romanyalı çift, kızlarını da yanlarına alarak ilginç bir Avrupa tatiline imza atarak sosyal medyada hatırı sayılır bir kitlenin sahibi olmuştu.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşlarında olan kızları da eşlik etmişti.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Maceraperest ailenin Avrupa turunu ilginç kılan detay ise, 3 kafadarın seyahat için araba yerine motosiklet tercih etmeleri olmuştu.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Seyahatlerinin son kısımlarında İstanbul'a da uğrayan aile toplamda 28 bin kilometre kat etmişti.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan sona kat etti.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Seyahatlerine Romanya'dan başlayan üç kafadar 4 ay süren yolculuk sonrası Moğolistan'a ulaştı.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Aile bu seyahat kapsamında tam 26 bin kilometre yol kat etti.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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Sosyal medyada binlerce takipçi edinen aile bu gezi kapsamında aralarında İran, Kazakistan ve Rusya'nın bulunduğu 12 ülkeyi ziyaret etti.


6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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İşte sosyal medyda adeta fenomen olan gezgin ailenin objektifine yansıyan kareler...


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6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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6 yaşında motosiklet ile dünya turu

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