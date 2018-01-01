6 yaşında motosiklet ile dünya turu

Kariyerlerini bir süre ara veren Romanyalı çift, ilginç bir Avrupa tatiline imza atmış, 4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşındaki kızları da eşlik etmişti. Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan başa kat etti. Şimdi 6 yaşında olan kız ailesi sayesiden motosiklet ile dünya turu yapmış oldu.