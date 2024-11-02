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Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fahrettin Altun: İsrail’in Yalanları Platformu tarihe önemli bir kayıt olarak düşülecek

Fahrettin Altun: İsrail’in Yalanları Platformu tarihe önemli bir kayıt olarak düşülecek

Bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 49 yaşındaki zanlının yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı.

Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu.

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