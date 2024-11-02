İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.
Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı.
Bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 49 yaşındaki zanlının yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.
Hanilçi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemeyle ortaya çıkacak.
Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.