Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, kavganın apartman sakinleri ile 60 yaşındaki adam arasındaki husumet nedeniyle çıktığını yazdı.

Kavganın, çocukların gözü önünde gerçekleştiğine de dikkati çeken gazete, 60 yaşındaki adamın, bazı kişiler tarafından dövüldüğünü belirtti.

Gazete olayla ilgili olarak, 35 yaşındaki bir adam ile 31 yaşındaki eşinin yanı sıra 26 yaşındaki bir başka adamın şüpheli olarak tutuklandığını yazdı.

Ölümle sonuçlanan bu olayın, apartmanın ikinci katında ikamet eden iki kadın arasında, kadınların birinin sahip olduğu 4 çocuğun, ortak kullanım alanında neden olduğu dağınıklık nedeniyle dönem dönem yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığını yazan gazete, kadınların, kavganın olduğu günün sabahında da aynı konu yüzünden kavga ettiklerini kaydetti.

Kadınlardan birinin, 60 yaşındaki adamın yeğeni olduğunu belirten gazete, 60 yaşındaki adamın, geceleyin geldiği apartmanda bahse konu çift (35 yaşındaki adam ve 31 yaşındaki eşi) ile konuşmak için kapıyı çaldığını, ardından ise 35 yaşındaki adamın yardım için 5 genci daha çağırdığını ve kavganın yaşandığını yazdı.

Habere göre 31 yaşındaki kadın verdiği ifadede, 60 yaşındaki adamın, çocuklarının önünde kendisine vurduğunu iddia etti.

Gazete polisin, apartmanda bulunan kameraları da incelemeye aldığını, Dimitriadis’in bahse konu çiftin kapısını çaldığını, içerden kim olduğunun sorulması üzerine “Çocuk Koruma Biriminden geldiği" yanıtını verdiğini, kapının açılmasının ardından ise içeri girdiğini tespit ettiğini yazdı.

Gazete 31 yaşındaki kadının ifadesine dayanarak Dimitriadis ile eşinin ilk olarak sözlü olarak tartıştığını daha sonra kavgaya tutuştuklarını, eşinin ise bir ara dışarı çıkıp yardım çağırması için çocuklarından birine seslendiğini belirtti.

Habere göre kamera kayıtlarından, aralarında 26 yaşındaki kişinin de bulunduğu 5 kişinin geldiği tespit edildi.