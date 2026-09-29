Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı A.W.M. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı A.W.M.’nin kullanımındaki TNB 829 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının huzurunda gerçekleştirilen kontrolde 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

500 euro karşılığında ülkeye getirdiği iddiası

Polis, zanlıdan söz konusu maddelerle ilgili izahat istendiğinde, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’taki bir konumdan aldığını ve Kuzey Kıbrıs’ta başka bir konuma bırakmak amacıyla 500 euro karşılığında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini aktardı.

Zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, emarenin analize gönderildiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve aranmakta olan bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise polise bir şey anlatması halinde kendisinin ve ailesinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.