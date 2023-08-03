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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nce bu yıl 61’incisi düzenlenecek Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konserlerin yanı sıra, halk dansları etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması yapılacak.

Büyük Ödül Üçüncü Kez Türkiye’nin

Büyük Ödül Üçüncü Kez Türkiye’nin

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