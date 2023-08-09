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Gösteride; Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu, The Cyprus Dance Education Centre ve Dance Of Fire Cyprus sahne alacak.

Etkinlikte, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı’nın katılımıyla Mehmetçikli yazarlardan Fulya Adalıer ile Mehmetçikli genç şairlerden Mehmet Çiko’nun kitapları tanıtıldı.

Grup Otantik, festival alanında halka müzik ziyafeti yaşattı. Kıbrıs şarkılarının yer aldığı konsere vatandaşlar da oynayarak eşlik etti.

Konuklar Mehmetçik festival alanında kaynatılan ve Mehmetçik bölgesine has üzümlerden yapılan Mehmetçik palüzesinin de tadına bakma şansı yakaladı. Geleneksel Kıbrıs gecesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izleyiciler arasında yerini aldı.

Gecede, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi yer aldı.

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