Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cemal Ramiz, zanlının kokain alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



