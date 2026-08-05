Mehmetçik Festival Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli , milletvekilleri, İskele Kaymakamı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum ve kuruluş temsilcileri ile yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, kortej yürüyüşünün ardından festival alanında gerçekleştirilen resmi törenle devam etti. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılış, festival coşkusunu ilk günden tüm bölgeye taşıdı.

Açılışta konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali'nin yalnızca bir festival olmadığını, üretimin, kültürün, emeğin ve dayanışmanın en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Tuğlu konuşmasında, 64 yıldır üzüm kokusunun bereketiyle büyüyen festivalin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü kültür ve üretim festivallerinden biri haline geldiğini ifade ederek, festivalin merkezinde her zaman yerli üreticinin bulunduğunu söyledi.

Bağcıların, pekmez, köfter ve üzüm sucuğu üreticilerinin, arıcıların, kooperatifler çatısı altında üretim yapan kadınların ve el emeğiyle değer üreten tüm üreticilerin festivalin gerçek kahramanları olduğunu belirten Başkan Tuğlu, "Üreterek insanımız kazanacak, bölgemiz kazanacak, ülkemiz kazanacaktır." sözleriyle yerel üretime verilen desteğin önemini vurguladı.

Konuşmasında festival kapsamında düzenlenen 9. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne de değinen Başkan Tuğlu; Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin'den gelen halk dansları ekiplerini bölgede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekiplerinin de kültürümüzü başarıyla temsil edeceğini ifade etti.

Festival programının yalnızca kültür ve sanatla sınırlı olmadığını belirten Başkan Tuğlu; Uluslararası Plaj Güreşi Turnuvası, Plaj Voleybol Turnuvası, Mini Duatlon Yarışı, Tavla Turnuvası, Futbol Akademi Turnuvası ve "Üzüm Bağından Sofraya" Yemek Yarışması gibi birçok etkinlikle her yaştan ziyaretçiye hitap eden dolu dolu bir festival programı hazırlandığını söyledi.

Festival boyunca birbirinden değerli Kıbrıslı sanatçıların sahne alacağını belirten Başkan Tuğlu, festivalin final gecesinde ise Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Zeynep Bastık'ın vereceği konserle coşkunun zirveye ulaşacağını ifade etti.

Konuşmasında belediyecilik anlayışına da değinen Başkan Tuğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren daha güçlü, daha üreten, daha yaşayan ve daha mutlu bir belde oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, mali yapısı güçlenen, yatırımlarını planlayan, üreticisini destekleyen, gençlerine sahip çıkan, kadın girişimcilerini teşvik eden ve çevreye duyarlı bir belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cittaslow felsefesini benimseyen Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin yerel değerleri koruyarak geleceğe taşıma kararlılığını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Tuğlu, festival alanındaki her stantta aylar süren emeğin, sabrın ve alın terinin bulunduğunu belirterek tüm vatandaşları Mehmet Tayyareci Anısına Üzüm Sokağı başta olmak üzere festival alanındaki yerli üreticilere destek olmaya davet etti.

Konuşmasının sonunda festivalin hazırlanmasında emeği geçen Festival Komitesi'ne, belediye meclis üyelerine, belediye personeline, muhtarlara, gönüllülere, güvenlik güçlerine, basın mensuplarına, katkı sunan kurum ve kuruluşlara, sponsorlara ve festivali 64 yıldır sahiplenerek bugünlere taşıyan bölge halkına teşekkür eden Başkan Tuğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Belediyemiz çalışıyor, belediye personelimiz çalışıyor, ben de belediye başkanınız olarak çalışıyorum. Biz çalışıyoruz, Mehmetçik Büyükkonuk beldesi kazanıyor."

Renkli görüntülere sahne olan açılış töreni, halk dansları gösterileri ve ilk gün etkinlikleriyle büyük beğeni toplarken, 64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali, 9 Ağustos tarihine kadar kültür, sanat, spor ve eğlence dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.