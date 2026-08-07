Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gün boyunca Bafra Halk Plajı’nda gerçekleştirilen Uluslararası Güreş Turnuvası, KKTC, Türkiye ve Kosova’dan toplam 141 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Turnuva sonunda KKTC Milli Takımı birinci, Türkiye ikinci, Kosova ise üçüncü oldu.

Akşam saatlerinde ise, 9. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Gala Gecesi'nde ise, Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin’den halk dansları ekipleri ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği toplulukları sahne aldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, halk danslarının bir milletin hafızası olduğunu vurgulayarak, festivalin farklı ülkeler arasında dostluk köprüleri kurduğunu ve kültürlerin buluşmasının barış ile kardeşliğin en güçlü mesajı olduğunu ifade etti.

Başkan Tuğlu ayrıca, KKTC Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa'ya, Belediye Halk Dansları Eğitmeni Ata Çeker'e, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi'ye ve eğitmenlerine, festival komitesine, belediye personeline, gönüllülere, teknik ekiplere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlerin kültürel mirası yaşatma konusundaki özverilerinin geleceğe bırakılacak en değerli miras olduğunu vurguladı.