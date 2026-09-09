Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucuyla yakalanan A.Y., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kader Artan, 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının tasarrufunda 650 gram kokain, 336 tam, 2 yarım ve 12 kırık MDMA hapı, 10 gram MDMA türü toz madde ve 20 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 hassas terazi, tabak, çatal, kaşık, makas, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan kağıtlar ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 1.110 ABD doları nakit para bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Artan, zanlının yapılan izahat sırasında söz konusu maddeleri, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın telefon üzerinden gönderdiği konumlar aracılığıyla aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi aldığını belirten polis, zanlının aleyhindeki davaları kısmen kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 6 Haziran’da 90 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ve ülkede kalıcı bir bağının bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının davaları görülünceye kadar merkezi cezaevinde 3 ayı geçmeyen bir süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının davaları görülünceye kadar merkezi cezaevinde 3 ayı geçmeyen süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.