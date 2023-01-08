Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.

Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki sahil şeridi için tsunami uyarısı yaptı.

27,7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Solomon Adaları'nda da hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Polt Olry kentinin 23 kilometre kuzeybatısı olan deprem in, yerel saatle 15.32'de meydana geldiğini duyurdu.

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