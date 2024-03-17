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Galatasaray ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 81’e çıkarıp liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

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Kasımpaşa’nın gollerini ise 34. Dakikada Icardi (K.K), 57. Dakikada Aytaç Kara ve 77. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

Galatasaray’ın galibiyet golleri 27. dakikada Dries Mertens, 48 ve 83. dakikalarda Mauro Icardi ve 90. dakikada Carlos Vinicius’den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar 90. dakikada bulduğu golle Kasımpaşa’yı 4-3 yendi.

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