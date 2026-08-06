Polisin mahkemede aktardığı olgulara göre, zanlı G.Ö., R.A., A.D., M.Q., M.K.H., Z.A. ve R.K. "adam öldürme", "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "kanunsuz bıçak taşıma" suçlarından tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube'de görevli polis müfettişi, zanlı G.Ö.'nün 39 santimetre uzunluğundaki bıçakla, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Nizam Allanazarov'u yedi kez bıçakladığını mahkemeye aktardı.

Polis, olay öncesinde zanlının A.D.'yi de bıçakladığını, ardından olay yerinde beklediğini, Nizam Allanazarov olay yerine geldiğinde ise boğaz ve göğüs bölgesine ölümcül darbeler vurduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan diğer kişilerin içinde bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildiği, söz konusu maddenin olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

Mahkemede ayrıca, zanlı G.Ö.'nün gönüllü ifade verdiği, olay yerine yakın bir bölgede olay sırasında giydiği değerlendirilen kıyafetler ile cinayette kullanıldığı düşünülen bıçağın emare olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Polis, çok sayıda tanığın ifadesinin alınacağını, güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ve soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, soruşturmanın selameti açısından talebi uygun bularak, 7 zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.