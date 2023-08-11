Bunlar da ilginizi çekebilir

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-16:00 arasında olacak.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir bölümüne ve Chicken Planet civarına elektrik verilemeyecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.