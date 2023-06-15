Taşkent’te meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan F.K. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, olayın 2023 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiğini, zanlının Taşkent bölgesinde misafirliği gittiği evde arkadaşının 7 yaşındaki kızına iki kez cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Kızın olayı önce annesine anlattığını belirten polis, annenin Girne Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirterek, kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiğini ve ayrıca çocuk psikoloğu ile de görüştürüldüğünü aktardı.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu, zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.