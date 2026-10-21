Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hasan Bilal, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 18 Ekim 2026 tarihinde saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1'inci kilometreleri arasında, Gönyeli’de sakin E.D.’nin yönetimindeki SZ 347 plakalı BMW marka araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, süratli ve dikkatsiz şekilde araç kullandığı gerekçesiyle yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki O.S.’ye çarptığını belirtti.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün orta refüje çarparak durduğunu kaydeden polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, yaralının yapılan muayenesinde sağ kalça, kaburga ve kafatası kırıkları ile beyin kanaması tespit edildiğini ve cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını belirtti.

Kaza sonrası tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde yaralının yoğun bakımdan çıkarılarak cerrahi servise alındığını açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, E.D.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.