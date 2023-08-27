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Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Pauline Mary CHAPLIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15:00 sıralarında, Karşıyaka ’da Şehit Salih Özşehitoğlu Sokak üzerinde Pauline Mary CHAPLIN (K-71), 250 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NB 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak telefon direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

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