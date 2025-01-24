Dereboyu'ndaki pronto çemberinden başlayan yürüyüş, Başbakanlık önünde tamamlandı.

“Asgari ücret en düşük kamu maaşı ile eşitlensin”, “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın”, “Özel sektör emekçisi yalnız değildir”, “Enflasyon destekçisi hükümet istemiyoruz” şekilde hükümeti eleştiren pankartlarla yürüyen eylemciler, asgari ücrete devlet tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının yansıtılmasını istedi.

“Emeğe uzanan eller kırılsın” sloganı atılan eylemde, hükümet eleştirildi, emek kardeşliğine vurgu yapıldı, kamu ve özelin, emekçinin birlikte olduğu vurgulandı.

Açılış konuşmalarını öğretmen sendikaları yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, asgari ücretli çalışanların kendi çocukları gibi olduğunu, öğretmenlerin, ailelere destek verdiğini, çocuklarının her ihtiyacını, eğitimini daha iyi yapması için karşılayan ailelerin, hayat pahalılığı oranında yetersiz olsa da artış alması gerektiğini söyledi.

Maviş, asgari ücrete enflasyon oranı altında artış yapıldığında ailenin barınma, temel gıda, eğitim hangi temel harcamasını yapabileceğini sordu, kararı eleştirdi.

Maviş, “Sayın başbakan azını değil fazlasını vermek yetkinizdedir, işçinin hakkını vermezseniz hakkımız da helal olmasın” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, asgari ücrete hayat pahalılığı altında yapılan artışı “ahlaksızlık” olarak niteledi, ülkede yönetim sorunu olduğunu söyledi, hükümeti ekonomik konular yanında diğer konularda eleştirdi.

Gökçebel, bütün emekçilerin birlikte olduğunu ifade ederek, örgütlenme çağrısı yaptı.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bize ne kadar değer veriyorlarsa biz de onlara o kadar değer vereceğiz” dedi ve isteklerinin, yeterli olmasa da herkesin geçinebileceği bir rakam olduğunu söyledi.

“Bugünün bir başlangıç” olduğunu ifade eden Serdaroğlu, özel sektörün birlikte mücadele verdiğini, korku kültürünü sırtından attığını, çünkü ülkede enflasyon anlamında ciddi bir kısır döngüye döndüğünü kaydetti.

Asgari ücretin pahalılığa sebep olmadığını belirten Serdaroğlu, enflasyonun asgari ücretten değil, kötü yönetimden oluştuğunu ifade etti.

Kamuya 11,2, özele 7,5 hayat pahalılığı artışının çifte standart olduğunu, zaten eksik çıkarılan hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yine yetersiz olduğunu savunan Serdaroğlu, “Emek pazarlık unsuru asla olamaz” dedi.

İşverenleri ve hükümeti eleştiren, suçlamalarda bulunan Serdaroğlu, asgari ücret masasında yaşanan konuşmaları anlattı, asgari ücrete yasaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Hükümeti oluşturan partilerin halkın geleceği ile oynadığını savunan Serdaroğlu, eyleme destek veren CTP, TDP, MDP, KSP, Bağımsızlık Yolu, sendikalara teşekkür etti, “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” dedi.

Kaçağın, emek sömürüsünün önüne sendikalaşma ile geçilebileceğini, denetimin de sağlanacağını ifade eden Serdaroğlu, sendikaların siyasetin değil emeğin yanında olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “Bu bir başlangıç mücadeleye devam bugün ateşi yakıyoruz asgari ücret masası toplandığı gün de durdurun bütün çarkları herkes oraya gelsin bakalım ne yapacaklar durmak yok” dedi ve iki varil içinde 'mücadele ateşini' yaktı.