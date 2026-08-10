Ercan Havalimanı’nda metamfetamin türü uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan W.A.A.A., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.K., mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının valizinde, huzurunda yapılan kontrolde yaklaşık 750 gram ağırlığında çay ile karışık, metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile metal kaşık tespit edildiğini ve emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının ifade vermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonucu bulunduğunu ifade eden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.