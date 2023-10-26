Sabah saatlerinde Ozanköy Cami civarında bulunan özel gereksinimli kayıp kız çocuğu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını ihbar olarak kabul eden Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, Ozanköy Muhtarı tarafından Girne Polis Müdürlüğü'ne teslim edilen kız çocuğunu ve ailesini ihmal riski sebebiyle evinde ziyaret ederek denetledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kız çocuğunun anne ve babasının İranlı olduğu, 5 yıldır KKTC’de ikamet ettikleri tespit edildi, ailenin Türkçe bilmediği ve bir aydır Ozanköy’de ikamet ettiği de saptandı.

Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından çocuğun yaşadığı ev ortamı ve ihmale uğrayıp uğramadığı incelenirken, çocuğun Girne Özel Eğitim Merkezi'ne kaydının yapılması için Sosyal Hizmetler Dairesi girişimde bulundu.

Türkçe bilmeyen İranlı ailenin ihmalinin olduğu tespit edilen kayıp vakası ile ilgili gereken önlemlerin alınması amacıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi, Ozanköy Muhtarlığı ve Girne Belediyesi harekete geçti.