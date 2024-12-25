Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.12.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gemikonağı-Bağlıköy Anayolu üzerinde, Asaf VOLKAN (E-80) 78 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 779 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan trafik levhasına ve ardından toprak sete çarpıp takla atarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Asaf VOLKAN, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

24.12.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, İskele’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, İpek GECE (K-50) yönetimindeki TYK 638 plakalı otobüs ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Beyazi Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmiş ve karşı istikametten gelmekte olan aracı görüp durması sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin HERPSOY (E-15), yönetimindeki elektrikli motosiklet ile dikkatsizliği sonucu TYK 638 plakalı otobüsün ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan elektrikli motosikletin sürücüsü ve motosikletteki yolcu Umut GÖKSU (E-14), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Hüseyin HERPSOY’un sol el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavilerinin ardından Umut GÖKSU ile birlikte taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

24.12.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de Gazi Mustafa Cahit Sokak üzerinde, Cevdet BALLI (E-51) yönetimindeki PR 430 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Türkeş KUNT (E-41) yönetimindeki KA 726 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan PR 430 plakalı araç sürücüsü Cevdet BALLI (E-51), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

