Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.11.2023 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Hasan DANİŞ (E-82), yönetimindeki HE 122 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Puma önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hülya KARASALİH (K-55)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Hülya KARASALİH, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.