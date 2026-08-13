Girne Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı.

Polis çavuşu Timuçin, zanlının 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:45 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 23-24 kilometreleri Geçitköy’de meydana gelen ölümlü kazadan dolayı tutuklu olduğunu söyledi. Polis, 167 miligram alkollü içki tesiri altında Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlının yönetimindeki ZZV 648 plakalı BMW marka salon araç ile sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu Turan Obalı’nın aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde vefat ettiğini, ZZV 648 plakalı araç sürücüsü zanlı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.G., S.D. ve M.A.G.’nin yaralanarak kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde gördükleri ilkyardım tedavisine müteakip zanlı Y.A. dışındaki üç yaralının taburcu edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlının ise 8 Ağustos’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden taburcu olduğunu, Y.G., S.D. ve M.A.G.’nin polise yalan bilgi vererek ilk etapta ZZV 648 plakalı aracın sürücüsünün M.A.G. olduğunu söylediklerini açıkladı. Polis, daha sonra yapılan tahkikat neticesinde konu aracı sürenin Y.A. olduğunun tespit edildiğini, zanlıya yapılan alkol testinde nefesinde 167 miligram alkol tespit edildiğini, ayrıca KKTC ve TC'den herhangi bir sınıfı kapsayan sürüş ehliyeti bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Timuçin, zanlının aynı gün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını, bu süre içerisinde Obalı’ya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Morgu’nda otopsi yapıldığını ve ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek ZZV 648 plakalı aracı ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, söz konusu aracın M.A.G.’ye kiralanıp onun adına ilgili rent a car şirketi tarafından sözleşme yapılmasına rağmen başka şahısların da kullandığı iddiaları olduğunu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şubesi’ne yazılar yazıldığını, ZZV 648 plakalı aracın M.A.G. tarafından kiralandıktan sonra eğer varsa kimler tarafından kullanıldığının tespiti için MOBESE görüntülerinin beklendiğini ifade etti.

Polis çavuşu Timuçin, alkol, uyutucu ve uyuşturucu maddelerin tespiti için kan örneği alındığını ve Devlet Laboratuvarı’ndan sonuçların çıkmasının beklendiğini söyledi. Polis, kaza nedeniyle şoför tarafında ön camın üzerinde darbeden kaynaklı kadın saçları tespit edildiğini, herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi adına ilgili saçların zanlıya mı S.D.’ye mi ait olduğu yönünde DNA incelemesi yapılacağını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını, ülkede eylül ayında bitecek öğrenci vizesi ile bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ileride yargılanacağı davalardan kuvvetle muhtemel hapis cezası alacağını, bu nedenle tutuklu yargılanmasının daha uygun olacağını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir süre tutuklu beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak toplumda tedirginliğe yol açtığını, bu bağlamda davasında hazır olması maksadıyla 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.