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Makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 4 Ağustos saat 23.45 sıralarında Orman Sokak'ta meydana geldi. İ.Ö. (42) isimli şahsın yapılan kontrolde 86 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Gazimağusa'da alkollü bir şahıs, gece saatlerinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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