Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Yenikent’teki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada yaklaşık 87 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 2 hassas terazinin bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını, yapılan kontrollerde ise 2021 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de dikkate alarak tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı O.A.O.’nun 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.