Mahkemede olguları aktaran polis, 9 Eylül 2026 tarihinde zanlıların bakmakla yükümlü oldukları 9 aylık kız bebeğin omuriliğinde kırık tespit edildiğini belirtti.

Polis, anne F.K.’nin sorgusunda bebeğin bezini değiştirirken kalça bölgesinde morluk gördüğünü söylediğini aktardı. Morluktan önce herhangi bir olay yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda ise F.K.’nin “Allah tarafından olabilir” şeklinde beyanda bulunduğu mahkemeye aktarıldı. Baba M.K.’nin ise işte bulunduğu sırada eşinin kendisini araması üzerine durumu öğrendiğini söylediği belirtildi.

Bebeğin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü açıklayan polis, gerekli doktor raporlarının temin edildiğini ve raporlarda ağır travmatik bulgulara yer verildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında bebeğin ikiz kardeşinin de 17 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Çocuk Acil Servisi’ne götürüldüğü ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Polis, zanlıların 2,5 yaşındaki çocukları ile daha önce tedavi gören 9 aylık bebeğin Sosyal Hizmetler’in korumasına alındığını belirtti. Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiği ve cezai ehliyetlerinin tam olduğuna ilişkin rapor temin edildiği de mahkemeye aktarıldı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve her iki zanlının da ülkede yasal statülerinin bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, F.K. ile M.K.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmalarına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.