Okul Müdürü Elçin Altan’ın verdiği bilgiye göre, Altan'ın buradaki konuşmasıyla etkinliğin açılışı yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da konuşmasının ardından okul marşı çalındı ve öğretmenler tarafından “25 Yıldır Geleceği İnşa Ediyoruz” pankartı açıldı.

Bisiklet sürüşü de yapılan etkinlikte, “25. Yıl” logolu fularlar takıldı. Sürüş, Dereboyu Caddesi, Başbakanlık ışıkları, Ortaköy istikameti ve Ortaköy ışıklarından 9 Eylül İlkokulu güzergahında yapıldı.

Sürüşe, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve KKTC Bisiklet Severler Derneği’nin desteğiyle, LTB Başkanı, okul kadrosu, mezunlar, okulda çalışmış öğretmenler, veliler ve veliler refakatinde öğrenciler ile gönül verenler katıldı.

Bisikletlerle 9 Eylül İlkokulu'na giden katılımcılara müzik dinletisi sunuldu ve ikramlar yapıldı.

Altan, 25. yıl etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.