Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mahmutcan Göçmen ile Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mahmut Kolcu ayrı ayrı şahadet vererek olguları aktardı.

LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis memuru Göçmen, 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30-08.30 arasında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen kontrollerde İ.D.’nin 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 gün, M.S.S.’nin 24 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 79 gün, M.A.S.’nin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 818 gün ve N.U.’nun 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren 42 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, 4 zanlının tutuklandığını, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli dairelerle yazışmalar yapılacağını belirtti. Zanlıların KKTC’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırılacağını ifade eden polis, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

DEMİRHAN’DA DA 4 KİŞİ YAKALANDI

Polis memuru Mahmut Kolcu ise 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından bölgede gerçekleştirilen devriye ve muhaceret kontrollerinde M.M.R.’nin 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 41 gün, M.M.I.’nın 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren 938 gün, İ.A.’nın 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 99 gün ve Z.A.’nın 22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 385 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 8 zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.