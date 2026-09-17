Lefkoşa’da meydana gelen “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanan iki Nijeryalı zanlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da tek odalı bir dairede meydana gelen olayda, zanlılardan birinin ikametgahında misafir olarak bulunan Z.Ç. ile cinsel ilişki karşılığında ödenecek para konusunda tartışma yaşandığını söyledi.

Polis, tartışma sırasında diğer zanlının da olaya dahil olduğunu ve iki zanlının, öldürme kastıyla Z.Ç.’nin yaklaşık 9,5 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep olduklarını aktardı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından zanlıların tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, yaralanan Z.Ç.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığını söyledi.

Polis, zanlıların üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde Z.Ç.’nin 7 Eylül’de yoğun bakımdan çıkarılarak beyin cerrahisi servisine alındığını kaydetti.

Tahkikat kapsamında çok sayıda ifade alındığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, analize gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının da ulaştığını söyledi. Polis, zanlılardan birinin kanında olay günü kenevir ve alkol bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Meselenin ciddi olduğunu vurgulayan polis, zanlıların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek iki zanlının 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.