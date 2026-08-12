Başvuruların salı gününe kadar KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne şahsen yapılması gerekiyor.

“Tam Burs” ve “Yerleştirme” kontenjanı olarak belirlenen YTB kontenjanları için başvuruda bulunacak öğrencilerin KKTC'de ikamet etmesi, KKTC liselerinden mezun ve 21 yaş altında olması gerekiyor.

-Çelebi

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü (YÖDİD) ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı arasında imzalanan İş Birliği Mutabakat Zaptı kapsamında ayrılan özel kontenjanlara başvuruların mesai saatleri içinde yapılabileceğini açıkladı.

Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti liselerinden mezun olan adayların başvuru yapamayacağını da kaydederek, başvurular için adaylarda aranan koşullar, gerekli evraklar, değerlendirmede kullanılacak kriterler, değerlendirme süreci, yerleştirme ve kayıt işlemleri, başvuru yapılacak bölüm için kabul edilecek ders tablosu (A Level) ile 2026-2027 öğretim yılı YTB tam burs ve yerleştirme bursu kontenjan tabloları ve başvuru/tercih formunun ekteki YÖDİD – YTB 2026 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu’nda yer aldığını belirtti.

Çelebi, ayrıca, değerlendirmelerin yapılabilmesi için gerekli belgelerin, belirtilen tarihlerde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılmasının önemini vurguladı.