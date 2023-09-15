AMilli Futbol Takımı'nın başında EURO 2024 elemelerinde Ermenistan maçında alınan 1-1'lik sonuç ve hemen sonrasında Japonya ile oynan hazırlık karşılaşmasında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası ciddi şekilde spor kamuoyunun eleştirilerine maruz kalan Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, ciddi şekilde sorgulanmaya başladı.

"EVİNE DÖN"

Son oynanan Japonya karşılaşmasında stadyumda açılan 'Go Home Kuntz' (Evine dön Kuntz) pankartı da dikkat çekerken sosyal medyada da 'Stefan Kuntz istifa' paylaşımları gündem olmuştu.

"KUNTZ DÖNEMİ BİTTİ"

Tüm bunlar yaşanırken, Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Buna göre; Milli takımda Stefan Kuntz dönemi bitti, Riva’nın bu kararı açıklaması ve son 3 maça Abdullah Avcı ya da yabancı bir hoca ile çıkması bekleniyor.

İŞTE O YAZI...

Milli Takım'da değişim için düğmeye basıldı... Önce biraz geriye gidelim; 1-1 biten Ermenistan maçının ardından Stefan Kuntz ağır eleştiriler almış, teknik direktör adayları bir bir manşetlere çıkmıştı. Fakat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu iddiaları net bir biçimde yalanlayarak, "Hırvatistan maçına Kuntz çıkacak" demişti.



Sonrası Japonya'ya 4-2'lik farklı yenilgi.. Aslında buraya kadar sorun yoktu. Yani Alman hoca görevine devam edecekti. Gelin görün ki Japonya maçının ardından yaptığı basın toplantısındaki sözleri bardağı taşırdı. Daha maç öncesi teknik adamını destekleyen Mehmet Büyükekşi'nin bile "Biz hocaya sahip çıkıyoruz, tüm eleştirilere karşı dik duruyoruz. Yanında nasıl kimse yokmuş.. Bu laflar söylenir mi" dediği belirtildi.

3 MAÇA KALSIN MI? HEMEN GITSIN MI?

Bu gelişmelerden sonra TFF yönetimi, Alman teknik adamdan desteğini çekiyor ve bir rota belirlemeye çalışıyor. 'A Milli Takım'ın gruptaki son 3 maçına Kuntz ile çıkalım mı çıkmayalım mı?' diye bir tartışma olsa da genel görüş, "Hocayı yollayalım. Bu sözleri söyleyen bir teknik adamın artık oyuncularıyla bir bağı olamaz. Bizi de suçladı" fikri ağır basıyor. Hocadan, Başkan Büyükekşi'nin de desteğini çektiği ve yolların önümüzdeki hafta ayrılacağı kaydedildi.

ABDULLAH AVCI İLE RİVA'DA GÖRÜŞÜLDÜ VE ANLAŞILDI

Peki Alman teknik adamın ardından kim göreve gelecek? İşte bu konu da ayrı bir tartışma konusu. Mart ayında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanmış ama son dakikada bu operasyon durdurulmuştu. Şimdi yine Avcı ismi gündemde. Zaten yerli bir teknik adam olursa Avcı bu koltuğa oturacak. Dün de yazmıştım. Sergen Yalçın'ın adı geçse de listede olmadığı ifade etmiştim. Ve Fatih Terim'in önemli bir seçenek olduğunu söylemiştim.

YABANCI BİR TEKNİK ADAM DA OLABİLİR

TFF yönetim kurulu, Abdullah Avcı için ortak noktada buluşuyor ama Terim için bu ortak uzlaşma yok... Yani Terim'e karşı olanlar var. Avcı'nın şansı yüzde 50. Yabancı teknik adamlar da gündemde. İsim konusunda bir çalışma yapılmaya başlandığını duydum ama yerli mi yabancı mı kararının net olarak verilmesi gerekiyor. Sonuç olarak önümüzdeki günlerde Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak ve yeni milli takımın yeni hocası açıklanacak.a