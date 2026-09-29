Fileleftheros gazetesi, Veteriner Hizmetleri Direktörü Hristodulos Pipis’in de Avgoru, Beşevler ve “Alethriko”daki (Aletriko) üç çiftliğin durumu ile pozitif hayvanların muhafaza edilip edilemeyeceği konusunda önümüzdeki günlerde değerlendirmesini tamamlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Avgoru’da yapılan ilk testlerde hayvanların yüzde 66’sının, ikinci kontrolde de yüzde 49’unun seropozitif çıktığını; Beşevler’de ise ilk testte yüzde 66, sonraki kontrollerde yüzde 74 oranında seropozitiflik tespit edildiğini kaydederken, PCR sonuçlarının negatif çıktığını ve klinik semptomlar görülmediğini belirtti.

Habere göre EUVET, koyun ve keçilerde hastalığın belirgin semptomlar olmadan da yayılabileceğine dikkat çekerek, seropozitif sonuçların hayvanların virüse maruz kaldığını veya enfeksiyon geçirdiğini gösterdiğini açıkladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 121 çiftlikte hastalık tespit edildiği; bunlardan 14’ünün sığır, 104’ünün koyun-keçi, 3’ünün ise domuz çiftliği olduğu ve toplam 80 bin 133 hayvanın itlaf edildiği anımsatıldı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 18 Haziran’da başlayan epidemiyolojik gözetimin ekim ortasında tamamlanmasının beklendiğini kaydederken, hayvancılara yapılan tazminat ödemelerinin de 17,5 milyon euroyu aştığını yazdı.