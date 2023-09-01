Fox News’un aktardığına göre, ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy, Ukrayna’da ateşkes sağlayarak ve Rusya’yla anlaşmaya vararak çatışmayı sonlandırma vaadinde bulundu. Milyonerin görüşüne göre, bunun için Ukrayna’nın NATO’nun parçası olmayacağı sözünü vermek lazım.

Ayrıca Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmaya engel olmaları gerektiğini savunan Ramaswamy, böyle bir ittifakın tehdit arz ettiğini belirterek ABD’nin yanlış politikasının iki ülkenin yakınlaşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Ramaswamy, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını havaya uçurarak ve Rusya’ya yaptırımlar uygulayarak Rusya’nın Batı’dan bağlantısını kesmekle yanlış yaptık” ifadesini kullandı.