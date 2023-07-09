Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: İki devletli çözüm kabul edilemez Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: İki devletli çözüm kabul edilemez

DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğü açıklandı. 

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)  yaptı.

Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.