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Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptı. Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

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