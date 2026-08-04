ABD’de aralarında Cumhuriyetçi valilerin yönettiği iki eyaletin de bulunduğu 25 eyalet dün, Donald Trump'ın 60 ülkeye gümrük tarifesi uygulama kararı üzerine yönetime karşı dava açtı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre söz konusu eyaletler, Beyaz Saray'ın yetkilerini aştığını değerlendiriyor.

Eyaletlerin mahkemeye sunduğu dilekçede, “Uluslararası tedarik zincirlerinde iddia edilen zorla çalıştırma sorunu ile ABD Ticaret Temsilciliği'nin uyguladığı kapsamlı küresel gümrük tarifeleri arasında mantıklı bir bağlantı bulunmuyor” ifadeleri yer aldı.

Cuma günü, önceki dönemde Trump'ın uyguladığı ve süresi dolan küresel tarifelerin yerine geçmek üzere, 60 ticaret ortağını hedef alan yeni bir Amerikan gümrük tarifesi paketi yürürlüğe girdi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer, ‘ABD'nin yaklaşık bir asırdır zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına yasak uyguladığını ve bu yasağı sıkı bir şekilde uyguladığını, ticaret ortaklarımızın da aynısını yapmasının tam zamanı geldiğini’ belirtti.

Bu tarifeler, oranları yüzde 10 ile 12,5 arasında değişen ve Çin, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ekonomileri de kapsayan bir uygulama olarak, Pekin ve diğer ülkelerden protestolara yol açtı.

Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin şubat ayında uyguladığı bir grup tarifeyi iptal etmesinin ardından, gümrük tarifesi sistemini hızla yeniden inşa etti; bu karar, Trump'ın istediği zaman yüksek gümrük tarifeleri dayatma kapasitesini sınırlayan bir adım niteliği taşıyordu.

1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Maddesi, ABD'nin ayrımcı olarak değerlendirdiği yabancı uygulamaları soruşturmasına ve bunlara gümrük tarifesi dayatarak karşılık vermesine imkân tanıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer, bu tarifelerin uygulanmasını meşrulaştırmak için bu maddeye dayanmıştı.