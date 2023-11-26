Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

25.11.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri arasında Acapulco Kavşağı önlerinde, Burak ÇELİK (E-47) yönetimindeki ZNU 043 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten 218 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Çağlar ÇELİK (E-34) yönetimindeki GB 143 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan ZNU 043 plakalı ve GB 143 plakalı araç sürücüleri ile GB 413 plakalı araçtaki yolcu Ferhat Murat DÜZEN (E-18), Taylan Eren ÇELİK (E-19), Ayten ATALAY (K-19), Gamze ÇELİK (K-29) ve Cemile BİLGEN (K-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

