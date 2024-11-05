Üç ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.11.2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Mustafa ATAKAN (E-68) misafir olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, dissekan" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

05.11.2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Vadili'de sakin Şemso ÖZTEP (K-71), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

05.11.2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne’de sakin Narynkul ABDYRAKHMANOVA (K-75) kaldırılmış olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.